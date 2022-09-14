Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

14.09.2022 14:22
Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen geri dönüşüm kampanyası ile hem atıkların ekonomiye kazandırıldığı hem de ailelere kırtasiye ihtiyaçları için destek sağlandığı bildirildi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm konusunda farkındalık olması amacıyla düzenlenen "Emektar Kitaplarınız Kırtasiye Çekine Dönüşüyor" başlıklı kampanyanın ilk bölümü sona erdi.

Belediyeye bağlı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce ilçenin 6 noktasında kurulan stantlara kullanılmış test kitabı, defter, okul kitabı, dergi, gazete gibi atıkları getirenlere kilogram başına 5 liralık kırtasiye hediye çeki verildi.

Hediye çeklerinin Yıldırım'ın tüm kırtasiyelerinde geçerli olduğu kampanyada 1 haftada toplanan 50 ton kitap karşılığında 250 bin liralık hediye çeki teslim edildi.

Belediye, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla düzenlenen projeye gelen yoğun ilgiden dolayı gelecek hafta Barış Manço Kültür Merkezi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mesken Meydanı'nda kurulan stantlarda kullanılmış kitapları toplamaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağacın kurtarıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Hem 850 ağacı kesilmekten kurtardık hem de okula gidecek öğrencilerimizin kırtasiye alışverişlerine katkı sağladık. Böylece kazanan hem doğa oldu hem de Yıldırımlılar." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye ve Üniforma Desteği Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye ve Üniforma Desteği Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:23 ABD, MS 69 yılına ait 1 milyon dolarlık antik sikkeyi İsrail'e geri verdi
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 14:22:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesinden atık kağıt getirenlere kırtasiye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement