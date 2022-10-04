Kaçan zanlı ise bir süre sonra Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri... Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu

Kaynak: AA

Yıldırım, Yargı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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