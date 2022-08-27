Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı

27.08.2022 10:50
Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli ile evinden sarkıttığı poşetle maddeyi alan kişi yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletle uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli ile evinden sarkıttığı poşetle maddeyi alan kişi yakalandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşılan motosikletli takip edildi.

Hacivat Mahallesi'nde bir adreste, binadan sarkıtılan poşete paket koyduğu görülen motosiklet sürücüsü A.I.O, Alemdar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

A.I.O'nun sorgusunda, bu adrese uyuşturucu götürdüğünü itiraf etmesi üzerine söz konusu evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silahın kendisine ait olduğunu söyleyen ev sahibi S.P. de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca, A.I.O'nun Alemdar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 3 balya halinde 10,565 kilogram esrar bulundu.

Gözaltındaki iki şüphelinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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