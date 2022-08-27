A.I.O'nun sorgusunda, bu adrese uyuşturucu götürdüğünü itiraf etmesi üzerine söz konusu evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silahın kendisine ait olduğunu söyleyen ev sahibi S.P. de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da motosikletle bir eve uyuşturucu götüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

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