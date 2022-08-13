Bursa'da polis ekiplerince denetim yapıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan umuma açık eğlence yerleri ile tekel bayilerinde denetim gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında, bir iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden, bir iş yerinde alkol servis edildiği ve yine bir iş yerinde hem kapalı alanda sigara içilmesinden hem de alkol servis edildiğinden işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 297 kişinin de Genel Bilgi Toplamma (GBT) sorgusunun yapıldığı bildirildi.