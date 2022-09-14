Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

14.09.2022 08:30
Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı.

Aramada, 60,8 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, tabanca, pompalı tüfek, 23 kartuş, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, tabancalara ait mermiler, 31 bin 600 lira ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Evde bulunan M.C. (29) ve H.C. (28) gözaltına alındı. M.C'nin 33, H.C'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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