Arabayatağı Mahallesi Ormanlar Caddesi'ndeki bir odun deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da odun ve kömür depolama tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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