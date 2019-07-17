Bursa'nın yıldızları Milli Takım yolunda

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye; Büyükşehir Belediye spor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, Karate Baş Antrenörü Mehmet Akif Gürbüz, antrenörler Hasan Okuş, Cemil Günel, Mustafa Batman ve Ümran Alözkan Tosun ile 11 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 59 ilden bin 577 kişinin iştirakiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen Ümit- Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz ve 3 Türkiye 5.'liği alan Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncuları tebrik etti. Kulüp sporcularının aldıkları sonuçlarla 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili'nin Santiago şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonasında mücadele edecek Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandıklarını belirten Başkan Aktaş, " Bursa'nın adını yüz akıyla kim tanıtıyorsa, sizler gibi o bizim baş tacımızdır. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor bu anlamda büyük fırsat. Muhtemel başarı, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de çok olumlu rüzgarların esmesine neden oluyor. Tebrik ediyorum. Hem spor hem de okul hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.