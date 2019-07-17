Son Dakika Haberleri: Bursa'nın yıldızları Milli Takım yolunda
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Bursa'nın yıldızları Milli Takım yolunda

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarı göstererek Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncuları ağırladı.

Bursa'nın yıldızları Milli Takım yolunda, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Karate Şampiyonası'nda başarı göstererek Milli Takıma seçilme hakkı kazanan Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncuları ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cihat Bay, Kulüp Müdürü Yüksel Arslan, Karate Baş Antrenörü Mehmet Akif Gürbüz, antrenörler Hasan Okuş, Cemil Günel, Mustafa Batman ve Ümran Alözkan Tosun ile 11 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 59 ilden bin 577 kişinin iştirakiyle Gaziantep'te gerçekleştirilen Ümit- Genç 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz ve 3 Türkiye 5.'liği alan Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncuları tebrik etti. Kulüp sporcularının aldıkları sonuçlarla 23-27 Ekim tarihleri arasında Şili'nin Santiago şehrinde yapılacak olan dünya şampiyonasında mücadele edecek Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandıklarını belirten Başkan Aktaş, " Bursa'nın adını yüz akıyla kim tanıtıyorsa, sizler gibi o bizim baş tacımızdır. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor bu anlamda büyük fırsat. Muhtemel başarı, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de çok olumlu rüzgarların esmesine sebep oluyor. Tebrik ediyorum. Hem spor, hem de okul hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Başkan Aktaş, ziyaret sebebiyle Büyükşehir Belediyespor'lu karatecilere hediye paketleri verdi. - BURSA
Büyükşehir Belediyespor, Alinur Aktaş, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
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