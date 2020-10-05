Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu - Son Dakika

Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu

Bursa'nın zirvesi Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu, System.String[]

Bursa'nın zirvesi Gürsu Adrenalin Park'ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye eski bakan Faruk Çelik, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Bölge Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Adalet Komisyon Başkanı Ömer Gülmüş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve çok sayıda davetli katıldı. katılan Bursa'nın zirvesi, Gürsu Adrenalin Park ve bölgenin kalkınma hedefleri konusunda istişarelerde bulundu. Bursa'nın tarihi ve doğal dokusunun minyatür yansıması olan Gürsu için harcanacak çok mesai olduğunu ifade eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Kentimiz, tarihi binlerce yıllık medeniyetlerin günümüze ışık tutan mirasları ile dolu. Bursa'nın incisi Gürsu'nun hem turizm hem tarımsal ihtiyaçları hususunda devletimizin tüm imkanları ile halkımızın ve belediyemizin yanındayız. Adrenalin Park'ın tanıtımı ve uluslararası boyutta turist çekmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızla tüm adımları atacağız" dedi.

Zirve heyetin Gürsu ve Adrenalin Parkla ilgili övgü dolu yorumlarının kendilerini onurlandırdığını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun gelişimini sağlama yolunda ilerlediğimiz mesafe ve verdiğimiz emeğin sonuçlarının takdir edilmesi, hizmetlerimizi geliştirmemiz yönünde bizleri daha da güçlü kıldı. Bursa'nın zirvesini Adrenalin Parkımız'da ağırlamanın onurunu yaşadık.

Adrenalin Park'ın muhteşem doğasıyla harmanlanmış spor aktivitelerini de yapma imkanı bulan davetliler, bölgenin ulusal ve uluslararası turizmcilerin gözde merkezlerinden biri olması yönünde çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. - BURSA

Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu
Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu
Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu
Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu
Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu

Mustafa Işık, AK Parti, Bursa, Gürsu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bursa'nın zirvesi Gürsu'da buluştu - Son Dakika


Son Dakika

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