BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti - Son Dakika

BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti

Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar ettiBURSA'da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti

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BURSA'da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Daha sonra kendi iş yerine giden Arı, kafasına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi 2'nci Kasapoğlu Sokak'ta bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Ramazan Arı, otomobiliyle merkezin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı. Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Kaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan, kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Arı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin sahibini öldürdü, intihar etti - Son Dakika
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