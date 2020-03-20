BURSA Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu - Son Dakika

BURSA Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

29 dakika önce

Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti.

Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti. Sağlık çalışanlarına, "Siz bizim için hastanedesiniz, biz sizin için evdeyiz" diye seslenen öğrenciler ile velilerinin çektiği video, sosyal medyada çok sayıda beğeni alarak, pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

BURSA Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Yenice, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:54 Kaynak: DHA

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