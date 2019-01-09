Son Dakika Haberleri: Bursa Öğrenciler Yaptıkları Bez ve Kagıt Poşetleri Pazarda Dağıttı

Bursa Öğrenciler Yaptıkları Bez ve Kagıt Poşetleri Pazarda Dağıttı

55 dakika önce

Öğrenciler yaptıkları bez ve kagıt poşetleri pazarda dağıttıBursa'nın İznik İlçesinde bir ilkokul öğrencileri kullanılmayan bezleri birleştirdi pazar poşeti, eski gazetelerden kese kağıdı yaptı.

Öğrenciler yaptıkları bez ve kagıt poşetleri pazarda dağıttı

Bursa'nın İznik İlçesinde bir ilkokul öğrencileri kullanılmayan bezleri birleştirdi pazar poşeti, eski gazetelerden kese kağıdı yaptı. Minik öğrenciler bez poşetler ve kese kağıtlarını halk pazarında dağıttı.

Selçuk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri naylon poşete karşı savaş açtı. Sınıf Öğretmeni Ayşe Demircan eşliğinde bir ay öncedir hazırlanan projede sınıf öğrencileri gazete kağıtları ve evde kullanılmayan bez parçaları ile pazar poşeti eske gazetelerden kese yaptılar.

Bugün ilçe halk pazarına çıkan öğrenciler ellerinde ki poşetleri pazarcı esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıttılar. Ellerinde 'poşete elveda temizliğe merhaba', 'poşet ölüm file ömür ' pankartları bulunan öğrencilerin eylemi herkes tarafından takdir ile karşılandı.

Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan, "Naylon poşeti atıp fileye ve bez çantalara geri dönüşü planladık. Maksadımız daha temiz bir çevre. Çocuklarımız bez ve kağıttan torbalar yapıyor, buda bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

İznik, Bursa, Güncel
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