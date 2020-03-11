BURSA Öğrencilerin 'Sakin' adını verdiği köpek, okulun maskotu oldu - Son Dakika
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BURSA Öğrencilerin 'Sakin' adını verdiği köpek, okulun maskotu oldu

7 saat önce

Öğrencilerin 'Sakin' adını verdiği köpek, okulun maskotu olduBursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için köpek sahiplendi.

Öğrencilerin 'Sakin' adını verdiği köpek, okulun maskotu oldu

Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için köpek sahiplendi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe, öğrenciler 'Sakin' ismini verdi. Öğrencilerin 'Sakin'den vazgeçemediğini söyleyen okul müdürü Ömer Yılmaz, "Sakin okulumuzun bir parçası haline geldi" dedi.

Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için köpek sahiplenmeye karar verdi. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulunun maskotu haline gelen ve gençlik hastalığından ölen "Fındık" isimli köpek, okul yönetimi ve öğrencilerine örnek oldu. Barınaktan yavru bir köpek sahiplenen okul yönetimi, köpek için okulun bahçe kısmında kulübe yaptı. Kısa sürede köpeğe alışan öğrenciler, köpeğe 'Sakin' ismini verdi. Öğrenciler, boş zamanlarında ve ders aralarında top oynadığı Sakin, okulun vazgeçilmez maskotu haline geldi.

Sakin'in, okulun bir parçası haline geldiğini söyleyen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, "Okulumuzda çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için, barınaktan bir köpek sahiplenmeye karar verdik. Araştırmalarımız sonucunda bir köpeğimiz oldu. Köpeğimiz çok sessiz ve sakin olduğundan dolayı, çocuklarımız ona 'Sakin' ismini verdi. Sakin, çocuklarımız ile çok güzel vakit geçirip, uyum içerisinde yeni yuvasına alıştı. Okulumuzun bir parçası haline gelmiş oldu. Okulumuz da bir kedimiz vardı, bu kedimizle çocuklar sevgi içerisinde vakit geçiriyordu. Bakanlığımızın da Pergel ismindeki köpeği de bize örnek oldu, ve bizde Sakine kavuşmuş olduk. Çocuklarımız sürekli coşku içerisinde Sakin ile vakit geçirmekteler" dedi.

"KÖPEK FOBİMİ SAKİN'LE YENDİM"

Köpek fobisini Sakin'le yendiğini söyleyen okulun güvenlik görevlisi Gamze Pelek, "Köpeğimiz yaklaşık bir aydır burada. Ben köpeklerden çok korkardım. Köpek yanımdan geçtiği zaman bile korkuyordum. Bu köpek geldikten sonra sakinliği, sessizliğinden dolayı köpekleri sevmeye başladım. Öğrenciler de kısa sürede köpeğe alıştı. Boş zamanlarında köpekle vakit geçiriyorlar. Hayvan sevgisi olmayan öğrenciler de vardı. Şimdi okulumuzun çoğunluğu köpeği çok seviyor" diye konuştu. Sakine güzel vakit geçirdiklerini söyleyen 10'uncu sınıf öğrencisi Melis Alkış ise, "İlk gördüğümüzde dışarıdan geldiğini sanmıştık ama öğretmenlerimizin bizim için sahiplendiklerini öğrendik. Canımız sıkıldığında gezdiriyoruz. Köpekten korkardım ama Sakin'den korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

BURSA Öğrencilerin 'Sakin' adını verdiği köpek, okulun maskotu oldu

Anadolu Lisesi, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:38 Kaynak: DHA
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