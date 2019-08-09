Son Dakika Haberleri: BURSA ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ
Son Dakika Güncel Haber

BURSA ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), 'Paşa' isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Recep Uzer(54), 'Paşa' isimli muhabbet kuşuna, yüzlerce kelime öğretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını da söyleyebilen muhabbet kuşu, şarkı seslendirip, dua da okuyabiliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Recep Uzer, 7 aydır evinde beslediği 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşu ile adeta arkadaş oldu. Uzer, omzundan ayrılmayan Paşa'ya yüzlerce kelime öğretti. Paşa, 'Recep Tayyip Erdoğanö, 'Şehitler ölmez vatan bölünmezö, 'Bismillahö, 'Kıskananlar çatlasınö, 'Maşallahö, 'Sübhanallahö, 'Recep hoca korkuyorum, gelö, 'Sevmiyor musun, sen beniö, Bana çay, sana yokö, 'Şımarıkö, Sessiz ol çocuk uyuyorö, ' 'Beni de götürö, 'Ben de geleceğimö diyebiliyor.
Öğretmen Recep Uzer, '33 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yıllardır çocuklara okuma-yazma öğretiyorum. Hayvanları seven biriyim. Yedi ay önce yeni doğmuş olan kuşu satın aldım.
Önce 35 kelime öğrendi. Sonra 70 kelimeye çıktı. Günümün çoğu, Paşa'yla evde geçiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Evladım gibi oldu. Yaşam süresi 15 yılmış, 15 yıl boyunca yanından ayrılmayacağımö dedi.
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı
Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA ÖĞRETMEN MUHABBET KUŞUNA YÜZLERCE KELİME ÖĞRETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]