Bursa Öğretmeni 'Büyüyünce Yazar Olacaksın' Dedi, 9 Yaşında Kitap Yazdı

Öğretmeni 'büyüyünce yazar olacaksın' dedi, 9 yaşında kitap yazdıBursa'da öğretmeninin ödev vermesi üzerine hikaye yazan ilkokul 4'ncü sınıfta eğitim gören Nergis Odunkıran(9), hikayesi öğretmeni ve arkadaşları tarafından beğenilince yazmaya devam etti.

Öğretmeni 'büyüyünce yazar olacaksın' dedi, 9 yaşında kitap yazdı



Bursa'da öğretmeninin ödev vermesi üzerine hikaye yazan ilkokul 4'ncü sınıfta eğitim gören Nergis Odunkıran(9), hikayesi öğretmeni ve arkadaşları tarafından beğenilince yazmaya devam etti. Öğretmeninin, 'sen büyüyünce çok büyük yazar olacaksın' dediği Nergiz, 9 yaşına geldiğinde yazdığı tüm hikayeleri birleştirerek kitap haline getirdi.



İlkokulda eğitim görmeye 4 yıl önce başlayan Nergis Odunkıran, okuma-yazma öğrendikten sonra öğretmeninin verdiği hikaye yazma ödevlerini çok sevdi. İlkokul 3. sınıftayken yazmaya başlayan Nergis, yazmaya devam etti. Öğretmenine, 'Ben yazar olabilir miyim' diye soran Nergis, öğretmeninden 'Çok kitap okursan sen de yazar olabilirsin' cevabını aldı. Bu cevapla motive olan Nergis, İlkokul 4'ncü sınıfa geldiğinde 50 sayfalık hikaye kitabını tamamladı. Ailesinin maddi yetersizliğinden dolayı yazdığı kitaptan sadece 1 adet bulunan Nergis'in en büyük isteği kitabının çoğaltılarak herkesin okumasını sağlamak. Hikayelerinde hayvan sevgisi, arkadaşlık ve çevre duyarlılığı gibi konuları işleyen Nergis, Yazarken odada oturuyordum sonra önümde duran koltuğu konuşturdum. Süpürgeyi koltukla küstürdüm. Sonra perde onları barıştırsın dedim. Yazarken bu tarz şeyler düşündüm. Hikayelerimde bir kız var. O kız yere çöp atıyor. Başka bir kız da o çöpü alıp çöpe attıktan sonra o kızı yere çöp atmaması konusunda uyarıyor. Hikayenin devamında yere çöp atan kızı uyaran diğer kız gelerek 'sen artık çevreyi çok kirlettin' diyor ve çöp atan kız rüyasında kendini bir orman olarak görüyor. Çöplerin kendisine atıldığını düşünerek yere çöp atmaktan vazgeçiyor. İnsanların hayvanlara eziyet etmemelerini istiyorum. Haberlerde bir köpeğin bacaklarını kestiklerini gördüm, insanların bunu yapmamalarını, çevreyi kirletmemelerini ve ağaç dikmelerini istiyorum dedi.



'HERKESİN TANIDIĞI YAZAR OLMAK İSTİYORUM



Büyük bir yazar olmak istediğini belirten Nergiz, Mesela okuduğumuz kitapların yazarlarıyla ilgili derslerimizde konuşuyoruz. Benim de kitaplarımı okuyup benim hakkımda konuşmalarını istiyorum. Birinin gelip kitabımı alıp, bastırıp, dağıtmasını, herkesin kitabımı okumasını çok istiyorum dedi.



NERGİS'İN YETENEĞİNİ ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ



Nergis'in yeteneğini ilkokulda öğretmeni Fatma Öztürk'ün keşfettğini söyleyen anne Hülya Odunkıran(28), Nergis'i sürekli okumaya teşvik etti. Öğretmenimiz bunu bizimle de paylaştı. Nergis okuma yazmayı öğrendikten sonra sürekli farklı farklı hikayeler okuyordu. Daha sonra hikayeler yazmaya başladı. O hikayeleri takip edip fikirler verdik. Giderek hikaye yazmak konusunda kendini geliştirdi ve biriken tüm hikayelerini bir kitap haline getirmek istedik. Öğretmenimiz bize oldukça destek verdi dedi.



NERGİS'İN DESTEĞE İHTİYACI VAR



Bir anne olarak çocuğunuzun kitap okumasının daha çok güzel olduğunu belirten anne Hülya Odunkıran, Nergis'in okumanın yanında yazması ve bu yaşta bu noktalara gelmesi bana çok güzel bir duygu yaşatıyor. Kızımızın ailecek hep yanındayız ve bunun devamının gelmesini istiyoruz. Nergis 9 yaşında ve büyük bir hayali var. Yetkililerin Nergis'in elinden tutmalarını istiyorum. İlerde bir yazar olarak topluma kazandırılabilir ancak bu konuda desteğe ihtiyaç duyuyoruz dedi.

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