Bursa Ömer Can Toprağa Verildi

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı (2)ÖMER CAN TOPRAĞA VERİLDİÜnlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Ünlü oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı (2)



ÖMER CAN TOPRAĞA VERİLDİ



Ünlü oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çiçeközü Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Buradaki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, Ömer Can'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.



ACI HABERİ SETTE ALDI



Erkan Can'ın ağabeyinin ölüm haberini, rol aldığı televizyon dizisinin setinde aldığı öğrenildi. Erkan Can'a aynı dizide rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile Ali Sürmeli de köyünde eşlik etti. Ünlü oyuncular, köylülerle sohbet edip, isteklerini kırmayarak fotoğraf çektirdi.

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Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

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