Bursa Önce Makas Attı, Sonra 3 Araca Çarptı
32 dakika önce
Bursa'da seyir halindeyken makas atarak ilerleyen Ömer Kaçar (45) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 3 araca çarparak durabildi.
Bursa
'da seyir halindeyken makas atarak ilerleyen Ömer Kaçar (45) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 3 araca çarparak durabildi. Ömer Kaçar'ın ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza gece merkez Osmangazi
İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Heykelönü istikametinden İnönü Caddesi'ne giren ve önündeki araca makas attığı belirtilen Ömer Kaçar (45) yönetimindeki 16 FU 286 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki İzzet Çalım (36) yönetimindeki 16 PT 898 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan araç park halinde bulunan 16 NID 14 plakalı otomobile, ardından 16 JPM 77 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Ömer Kaçar ağır yaralandı. Kaçar, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Kaçar'ın kullandığı aracın önünde seyir halinde bulunan İzzet Çalım'ın aracına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki araçlara vurduğu görüldü.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:25 Kaynak: DHA
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