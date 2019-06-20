BURSA Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi

Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan (34) evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Polis
Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan'ı etkisiz hale getirdi.
Olay, bu akşam 19.30 sıralarında Bursa
'nın Gemlik ilçesi Orhangazi
Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan, pompalı tüfekle evinin balkondan çevreye ateş açtı. Panik ve korku yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet Beyhan, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Beyhan'ın ikna olmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin 3 buçuk saatlik ikna çabaları olumsuz sonuçlanınca apartmanın elektriği kesildi ve apartman sakinleri tahliye edildi. Daha sonra operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan'ı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Beyhan Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Polis ekilerinden görüntü
-Operasyondan görüntüler
-Şüphelinin yakalanması
-Kalabalıktan görüntüler
Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA
)-
(Tür: Yurt)