Son Dakika Haberleri: Bursa Ordudan Ayrılan Astronom Yüzbaşı, Manda Sütüyle Zirveye Tırmanıyor

Bursa Ordudan Ayrılan Astronom Yüzbaşı, Manda Sütüyle Zirveye Tırmanıyor

1 saat önce

Ordudan ayrılan astronom yüzbaşı, manda sütüyle zirveye tırmanıyorİSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) astronom unvanıyla mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 12 yıl sözleşmeli hizmet veren Berkay Yağcı, yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrılarak memleketi İznik...

Ordudan ayrılan astronom yüzbaşı, manda sütüyle zirveye tırmanıyor

İSTANBUL Üniversitesi'nden (İÜ) astronom unvanıyla mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 12 yıl sözleşmeli hizmet veren Berkay Yağcı, yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrılarak memleketi İznik ilçesine yerleşti. Babasının manda çiftliğini devralan Yağcı, manda sütüyle zirveye tırmanıyor. Bursa'da babası Feridun Yağcı'nın manda çiftliğini devralan Berkay Yağcı manda sütü üretimi sektörüne atıldı. Kapasitesini daha da arttıran Yağcı, 4 yıl içerisinde İstanbul'daki gıda üretimi yapan holdinglere manda sütü ve yoğurt tedarik etmeye başladı. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden 'astronom' unvanıyla mezun olduğunu söyleyen Berkay Yağcı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli kontrol subayı olarak 12 yıl hizmet ettiğini ve ticarete atılmak için yüzbaşı iken ordudan ayrıldığını anlattı.

MANDA SÜTÜ PAZARLIYORUM

Berkay Yağcı, '5 yıl önce hava kuvvetlerinden ayrıldım. Babamın 2001 yılında kurduğu manda çiftliği serüvenine bende dahil oldum. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul'un büyük holdinglerine manda sütü sağlamaktayız. Onlarda manda sütünü sütlü tatlıya çevirerek müşterilerine arz ediyorlarö dedi.

BABA YAĞCI MANDA SÜTÜNÜN FAYDALARINI ANLATTI

Yüzbaşı Berkay Yağcı'nın babası Feridun Yağcı ise, '2001 yılından bu yana manda sektöründeyim. Devlet desteği ile çiftlik kurdum, makinalar ile manda sütü sağmaya başladık. Manda bağışıklık sistemi güçlü bir hayvandır. Sütünde de bu enzimler mevcuttur. Özellikle bronşit ve astıma çok büyük faydası vardır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tüm hastalıklara karşı da direnç sağlıyorö diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Bursa, Berkay Şahin, Güncel
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