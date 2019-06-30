Bursa Orhaneli yol çalışması uzun araç kuyrukları oluşturdu
1 saat önce
Bursa Orhaneli arasında devam eden yol genişletme ve istinat duvarı çalışması uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bursa Orhaneli
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
arasında devam eden yol genişletme ve istinat duvarı çalışması uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bursa'nın dağ yöresine açılan kapısı Orhaneli yolunda devam eden yol genişletme ve istinat duvarı çalışması uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Daha önce heyelan meydana gelen bölgede yapılan çalışmalarda halen kaya parçalarının yola düştüğü gözlemlendi. Ekiplerin canla başla çalıştığı yol yapımında hafta sonu olması sebebiyle trafiği ikiye katladı. - BURSA
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