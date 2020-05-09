BURSA Orhangazi'de jandarma ekiplerinden Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Orhangazi'de jandarma ekiplerinden Anneler Günü sürprizi

BURSA'da, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukları uzakta olan iki anneyi ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek takdim etti. Jandarma ekipleri ayrıca, yol kontrolleri sırasında araçlardaki annelere de çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı güne denk gelen anneler gününde Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri anneleri ziyaret ederek sürpriz bir anı yaşattı. Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayırköy ve Paşapınar Mahallelerinde ikamet eden ve çocukları il dışında olduğu için anneler gününü kutlamaya gelemeyecek olan 2 anneyi evlerinde ziyaret etti. Ellerinde çiçeklerle anneleri ziyaret eden jandarma komutanlığı ekipleri annelere çiçeklerini sunup ellerini öptükten sonra anneler günlerini kutladı.

Ayrıca yol kontrolünde de çiçek sürprizi yapan ekipler, oluşturdukları trafik noktalarından geçen araçlardaki kadınların anneler gününü kutladı.