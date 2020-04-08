Bursa Orkestra çocuklar için çalacak - Son Dakika

Bursa Orkestra çocuklar için çalacak
6 saat önce
Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.
Bursa Orkestra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı konser verecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bursa Orkestra'nın koronavirüs salgın riski nedeniyle evlerinde oturan çocuklar için online olarak konser vereceği duyuruldu.
"Çocuk Saati" isimli program 9 Nisan günü saat 12'de Bursa Orkestra'nın sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Programın repertuarında çocuk şarkıları ve türküleri yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:48 Kaynak: AA
Son Dakika Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde