BURSA Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BURSA Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Son Dakika

BURSA Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi

6 saat önce

Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dediBURSA'da, Yusuf D. (47), aralarında ticari anlaşmazlık olduğu iddia edilen ortağı Çağdaş Yıldız'ı (37) ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurarak öldürdü.

Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi

BURSA'da, Yusuf D. (47), aralarında ticari anlaşmazlık olduğu iddia edilen ortağı Çağdaş Yıldız'ı (37) ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen Yusuf D. gazetecilerin, 'Neden vurdunuz" sorusuna, 'Kazayla oldu' yanıtını verdi. Öte yandan Çağdaş Yıldız'ın, 2015 yılında dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ın uğradığı silahlı saldırının faili olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Araç kiralama şirketleri bulunan ve aralarında ticari anlaşmazlık nedeniyle husumet olduğu öne sürülen Çağdaş Yıldız ile Yusuf D. konuşmak için bir araya geldi. İddiaya göre ikilinin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf D., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Çağdaş Yıldız'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Yıldız'ı, Yusuf D.'nin yakınları, özel otomobil ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaptığı eş zamanlı operasyonlarla Yusuf D. ile olay anında yanında bulunan E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.'yi (30) dün gözaltına aldı.

Şüpheliler, öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf D. emniyet çıkışında gazetecilerin, 'Neden vurdunuz" sorusuna, 'Kazayla oldu' yanıtını verdi.

DÖNEMİN KESTEL BELEDİYE BAŞKANINI SİLAHLA YARALAMIŞ

Öte yandan Çağdaş Yıldız'ın, 2015 yılında dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı makamında ruhsatsız silahıyla sağ bacağından yaraladığı ve bundan dolayı 3 yıl 6 ay cezaevinde tutuklu kaldığı öğrenildi.

BURSA Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi

Çağdaş Yıldız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:20 Kaynak: DHA

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