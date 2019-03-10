Son Dakika Haberleri: Bursa, ortak akılla ortak hedeflere yürüyecek

Bursa, ortak akılla ortak hedeflere yürüyecek

1 saat önce

Bursa iş dünyası Büyükşehir Belediyesi ile 4. İstişare toplantısını gerçekleştirdi.

Bursa, ortak akılla ortak hedeflere yürüyecek, System.String[]
Bursa iş dünyası Büyükşehir Belediyesi ile 4. İstişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin başta ticaret ve sanayi olmak üzere her alanda kimliğini güçlendirmek için ortak akıl vizyonuyla hareket edilmesi üzerinde duruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15 

Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa, ortak akılla ortak hedeflere yürüyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]