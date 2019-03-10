Bursa, ortak akılla ortak hedeflere yürüyecek
1 saat önce
Bursa iş dünyası Büyükşehir Belediyesi ile 4. İstişare toplantısını gerçekleştirdi.
Bursa
iş dünyası Büyükşehir Belediyesi ile 4. İstişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin başta ticaret ve sanayi olmak üzere her alanda kimliğini güçlendirmek için ortak akıl vizyonuyla hareket edilmesi üzerinde duruldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:15
Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı
Fatih'te Polis, Tartıştığı İş Yeri Sahibini Silahla Vurdu
Eğlence Mekanına Gelen Polis, Güvenlik Görevlisini Vurdu