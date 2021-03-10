Bursa ortak akılla yönetiliyor - Son Dakika

Bursa ortak akılla yönetiliyor

10.03.2021 23:53

Bursa ortak akılla yönetiliyor Bursa'nın 17 ilçesindeki bin 58 mahallede yaşanan sıkıntılara yönelik hızlı çözümler üretmek adına dönem dönem muhtarlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesindeki 69 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Bursa ortak akılla yönetiliyor

BURSA - Bursa'nın 17 ilçesindeki bin 58 mahallede yaşanan sıkıntılara yönelik hızlı çözümler üretmek adına dönem dönem muhtarlarla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesindeki 69 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yaşanan sorunları birinci ağızdan dinlemek ve anında pratik çözümler üretmek amacıyla düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması' programları, Osmangazi'nin ardından Yıldırım ilçesiyle devam etti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'nin bürokratları katıldı.

Türkiye olarak salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının dışında salgın döneminin gizli kahramanlarından birisinin de muhtarlar olduğunu belirtti. Bu dönemde vefat eden muhtarların da olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Filyasyon ekipleriyle beraber ev ev gezerek sürecin en büyük destekçilerinden oldular. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallelerde başta belediyeler olmak üzere farklı kurumları ilgilendiren birçok konu var. Muhtarlar, karınca kararınca bu yükü hafifletmeye çalışıyor. Bursa'yı ortak akılla yönetirsek, konuların üzerine beraber gidersek sorunları daha çabuk hallederiz. Muhtarların bu açıdan önemli olduğunu biliyoruz. Bu tür toplantılarda buluşarak dertlerimizi dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları bir plan program dahilinde halletmeliyiz. Yıldırım Belediyesi de iyi niyetlerle, samimiyet ve gayretle sürecin aşılması için üstün bir performans ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'nin devam, biten ve başlayacağımız projeleri var" dedi.

Yıldırım ilçesinin yüzölçümü olarak Bursa'nın yüzde 1'ine, nüfus olarak ise yüzde 25'ine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, yılların getirdiği problemleri bünyesinde barındıran ilçede hizmet eden tüm yöneticilere ve muhtarlara teşekkür etti. Sıkıntıları aşma noktasında Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gayretle çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, "Yaşanan pandemi sürecinden ötürü bir miktar ötelediğimiz çalışmalar oldu. Ama bunların hepsi bizim takibimizde. Yapmak zorunda olduğumuz projeler. Yıldırım'daki 69 muhtarın 9'u kadın olmasını önemsiyoruz. Umarım sayıları da artar" diye konuştu.

Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, toplantıyı düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve katılım sağlayan Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. Yıldırım'da 6-7 muhtarın mahalle konağına ihtiyaç duyduğunu anlatan Sak, bilgisayar ve yazıcı gibi sarf malzemelerde de eksikleri bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Toplantıda, ağırlıklı olarak ulaşım, altyapı, mezarlık genişletilmesi, mahalle konağı ihtiyacı, otopark ihtiyacı, kamulaştırma, yol ve kavşak düzenlemesi, kapalı pazar ve taksi durağı yeri, kentsel dönüşüm, asfalt ve dere ıslah çalışması, sosyal donatı alanı, altyapı ve çevre düzenlemesi gibi talepler dile getirildi.

Bursa ortak akılla yönetiliyor
Bursa ortak akılla yönetiliyor
Bursa ortak akılla yönetiliyor
Bursa ortak akılla yönetiliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa ortak akılla yönetiliyor - Son Dakika


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