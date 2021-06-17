Bursa OSB'de çalışan 57 bin 860 kişi aşı oldu - Son Dakika

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışan 57 bin 860 kişiye dün Kovid-19 aşısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı takvimine OSB'lerde çalışanların da dahil edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen mobil aşı ekiplerinin tüm ilçelerdeki fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ettiğini belirtti.

İşçi ya da çalışanları sağlık tesislerine getirmektense onların ayağına gidip bulundukları ortamda aşılamaya gayret ettiklerini aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bursa'da tam bir aşılama seferberliği başlattık. Sağlık ekipleri, çarşamba günü 57 bin 860 vatandaşa aşı uygulaması gerçekleştirdi. İlimiz, bir sanayi şehri. Bünyesinde binlerce kişi çalıştıran iş yerlerimiz var. Zaman ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek için işçileri mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılamaya devam ediyoruz. Amacımız, kısa zamanda toplumsal bağışıklığı sağlamak."

Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış da "Aşı ekipleri, tüm önlemleri alarak aşı uygulamalarını yerinde yapıyor. Sabah 09.00'dan gece 23.00'a kadar aşılama çalışmaları sürecek. Binin üzerinde çalışanı olan işletmelerde mobil ekiplerle aşılama çalışmaları devam edecek." ifadesini kullandı.