Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret - Son Dakika
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Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret

04.05.2022 14:08
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek'e ziyareti kapsamında AA Saraybosna ofisini ziyaret etti.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek'e ziyareti kapsamında AA Saraybosna ofisini ziyaret etti.

Dündar, burada yaptığı açıklamada, Osmangazi Belediyesi ile Saraybosna Stari Grad Belediyesinin 2008'den itibaren kardeş belediye olduğunu, bu sebeple Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, Saraybosna'da düzenlenen Stari Grad Belediye Günleri programına katıldıklarını ifade etti.

Doboj Belediyesi ile de iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, özellikle Bosna Hersek'teki sel felaketinde şehre yardım ettiklerini ifade eden Dündar, Stari Grad Belediyesiyle devam eden yoğun münasebetlerin olduğunun altını çizdi ve şunları kaydetti:

"2008 yılında başlayan, teknik iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve buradaki bazı projelerde ortaklık olarak görünüyor. Stari Grad'da tarihi Başçarşı'da Osmangazi Çeşmesi yaptık. Bunun yanı sıra, Bosna Hersek'in merkezi, kalbi olan Başçarşı Meydanı'nı Stari Grad Belediyesiyle ortaklaşa yaptırdık. Bosna Hersek'e gelen insanların hepsi, Başçarşı'yı gelip görür. Eskimiş bir alt yapı ve zemini düzenleyerek güzel bir hale getirdik."

Dündar, Bursa'da Osmangazi Belediyesinde, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri düzenlediklerini ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric ve ekibinin her yıl düzenli olarak bu şenliklere katıldığını belirtti.

Dündar, Bosna Hersek'te her yıl düzenlenen Ayvaz Dede Şenliklerine de katıldıklarını, bu tür sosyal kültürel etkinliklerin, iki ülkenin karşılıklı diyalogları artırdığını ve iki ülkede aynı kültürün yaşandığını gösterdiğini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi'nin Balkanlar'daki faaliyetleri

Osmangazi Belediyesinin ramazan ayında, Bursa'da 5 farklı noktada AŞ evi faaliyeti yürüttüğünü, ev ziyaretleri ve erzak dağıtımı yaptığını belirten Dündar, "Balkanlar'da şimdiye kadar farklı ülkelerde değişik faaliyetlerimiz oldu." dedi

Dündar, önceki yıllarda, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya'da iftar programları düzenlediklerini anımsatarak, "Bu yıl Büyükelçiliğimizin öncülüğünde, Bulgaristan'da 14 farklı noktada iftarlar organize ettik. Bu bölgelerde toplu iftar yapmak, çok güzel bir atmosfer oluşturuyor. Çünkü oradaki insanların bu tür atmosferlere ihtiyacı var. En son Kadir Gecesi'nde, Şumnu'da, Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz, Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Sali Karadayı, milletvekilleri, belediye başkanları ve yerel halkın katılımıyla 1000 kişilik iftar düzenledik." diye konuştu.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret
Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'dan Bosna Hersek'e ziyaret - Son Dakika


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