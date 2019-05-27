Son Dakika Haberleri: BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı

BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı

2 saat önce

Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİVincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler...

Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Soner Oğuz'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Oğuz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Soner oğuz'un, temizlik şirketine kısa bir süre önce başladığı öğrenildi.
Görünt Dökümü:
------------
-Cenaze namazından detaylar
-Soner Oğuz'un yakınlarının ağlaması
Dosya adı: 2705cenaze
Süre: 1.37 Boyut: 137 MB
Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: .Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
(Tür: Yurt)
BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:33 Kaynak: DHA
İşçi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:50:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]