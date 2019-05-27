BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı

Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİVincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Soner Oğuz'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Oğuz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Soner oğuz'un, temizlik şirketine kısa bir süre önce başladığı öğrenildi.Görünt Dökümü:-------------Cenaze namazından detaylar-Soner Oğuz'un yakınlarının ağlamasıDosya adı: 2705cenazeSüre: 1.37 Boyut: 137 MBHaber: Serkan AKKUŞ - Kamera: .Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)(Tür: Yurt)