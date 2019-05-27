BURSA Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı
2 saat önce
Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİVincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler...
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:33 Kaynak: DHA
Otelin dış cephe temizliği sırasında devrilen vincin operatörü tutuklandı(2)
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Soner Oğuz (42), Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hafiza Hatun Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Soner Oğuz'un ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Oğuz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Soner oğuz'un, temizlik şirketine kısa bir süre önce başladığı öğrenildi.
Görünt Dökümü:
------------
-Cenaze namazından detaylar
-Soner Oğuz'un yakınlarının ağlaması
Dosya adı: 2705cenaze
Süre: 1.37 Boyut: 137 MB
Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: .Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
(Tür: Yurt)
Bursa'da Bin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı
Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu
Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalışan Defineciler, Kazıyı Kıraathanede Planlamışlar
Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı