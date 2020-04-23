BURSA Otizmli gence polisten sürpriz doğum günü - Son Dakika

Otizmli gence polisten sürpriz doğum günü

Bursa'da polis ekipleri, polisleri çok sevdiğini söyleyen otizmli Umut Baran Seçgin'e (18) doğum gününde sürpriz yaptı. Polisleri karşısında gören Seçgin, mutluluğunu gizleyemedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Seçgin ailesi, otizmli ve işitme engelli oğulları Umut Baran Seçgin'in polisleri çok sevdiğini ve 22 Nisan'da doğum günü olduğunu söyledi. Motosikletli yunus timleri ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, pasta alıp, ailenin merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Polis ekiplerini karşısında gören Umut Baran Seçgin büyük mutluluk yaşadı. Umut Baran'a polis kıyafeti giydirildi. Ekipler aldıkları hediyelerle Umut Baran'a verirken, aile bireylerinin duygulandıkları görüldü.