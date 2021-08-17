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BURSA OTO GALERİCİLER ODASI BAŞKANI YANIK İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL - Son Dakika

BURSA OTO GALERİCİLER ODASI BAŞKANI YANIK İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL

17.08.2021 12:06
BURSA OTO GALERİCİLER ODASI BAŞKANI YANIK İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL, System.String[]

BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV indiriminin ardından ikinci el araçlarda indiriminin matematiksel olarak mümkün olmadığını belirterek, İkinci el araç fiyatlarının aşağı düşmesini istiyorsak internetteki fiyatlara düzenleme getirilmesi gerekir dedi.

BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV indiriminin ardından ikinci el araçlarda indiriminin matematiksel olarak mümkün olmadığını belirterek, İkinci el araç fiyatlarının aşağı düşmesini istiyorsak internetteki fiyatlara düzenleme getirilmesi gerekir dedi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ÖTV indirimiyle ilgili açıklamada bulundu. Bayilere giden kişilerin sıfır araçların stokta olmadığını öğrendiklerini belirten Yanık, özellikle ikinci el araç piyasasında belirsiz olduğunu söyledi. Geçen yılın ilk altı ayına göre sıfır araç üretiminde artış bulunduğunu belirten Yanık, Sıfır satış yapan bazı bayiler, hükümetin iyi niyetini su istimal ederek piyasayı kaosa, büyük bir beklentiye sürükleyip, piyasayı öldürmeye çalışıyorlar. Bunu yapan da galerici esnafı değil diye düşünüyorum. İnsanlar ÖTV indiriminden dolayı ikinci elde de indirim bekliyor. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Bu ihtiyaca cevap veremiyoruz dedi.

BAYİLERDE SIFIR ARAÇ BULMAKTA SIKINTI ÇEKİLİYOR

ÖTV indiriminin ikinci el araç satışlarına etkisini değerlendiren Yanık, 1.6 ile 2.0 motor hacmine sahip 320 bin liraya kadar olan araçlarda yüzde 17 gibi bir ÖTV indirimi getirildi. Bu indiriminden dolayı insanlar sıfır arabaya hücum eder gibi oldu ama maalesef gittikleri bayilerde istedikleri araçları bulamadılar. Perşembe günün araba alanlar çok pişman oldular. Sektörde çok büyük bir beklenti açıldı. 'İkinci elde araba fiyatları düşer mi' şeklinde algılar oluştu. Bu matematiksel olarak mümkün değil. Bu ihtiyaca cevap veremiyoruz. Biz ÖTV indirimine karşı değiliz. Makul mantıklı, getirisini ve götürüsünü hesaplayarak bu işi yapalım. Vatandaş bazına baktığınız zaman da durum sıkıntılı. Yaklaşık 6 aylık periyoda baktığımız zaman dolar ve euro kuru arttı. Sıfır araçlarda gelen zamma baktığımız zaman, zamlar yüzde 20, 30, arabasına göre yüzde 100 zamlar var. İkinci el sektöründe düşüş bekleyenlerin biraz daha beklemesi lazım. İstikrarın olmadığı yerde maalesef fiyat yukarı çıkar dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞMEZ

İkinci el araç fiyatları bu şekilde düşmez. İnsanlar yüksek fiyattan araçları aldılar ve bunları satmak zorundalar. Bunları alırken de devlete bir ÖTV ödemedik ki indirim yapalım. Cebimizden canlı para vererek araç aldık. Biz nasıl indirim yapacağız. İkinci elin aşağı düşmesini istiyorsanız internetteki fiyatlara düzenleme getirilmesi gerekir. Bunların otokontrole alınması lazım. Araç üretilmiyor, çip sıkıntısı var denilen günleri yaşadık ama ocak-temmuz ayında Türkiye'de yüzde 11 üretim artışı olduğu yönünde haberler aldık. 705 bin 79 adet araç fazladan üretilmiş. Ama bayilerde sıfır araç satışında sıkıntı var. Talep de var. Eylül, ekim aylarına gün veriyorlar. Hükümetin iyi niyetini su istimal ederek piyasayı kaosa, büyük bir beklentiye sürükleyip, piyasayı öldürmeye çalışıyorlar. Bunu yapan da galerici esnafı değil diye düşünüyorum. Bu mantık ve indirimlerle ikinci el otomobil fiyatları düşmez. Araba almanızı ivedi bir şekilde tavsiye ederim diye konuştu.

Otomobil, Bursa, ÖTV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA OTO GALERİCİLER ODASI BAŞKANI YANIK İKİNCİ EL ARABA PİYASASINDA İNDİRİM MÜMKÜN DEĞİL - Son Dakika


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