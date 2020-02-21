Bursa oto hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa oto hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Bursa oto hırsızları tutuklandı

7 saat önce

Oto hırsızları tutuklandıBursa'da, 6 araç ile 1 plaka çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Oto hırsızları tutuklandı

Bursa'da, 6 araç ile 1 plaka çaldıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 10- 18 Şubat tarihleri arasında 6 araç ve 1 otomobil plakasının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Çarşamba günü operasyon düzenleyen polis, H.B., B.S., Z.T. ve V.R.A.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalınan 5 araç bulundu. Diğer araç ise şüphelilerin yer göstermesi üzerine ele geçirildi. Araçlar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B., B.S. ve Z.T. tutuklandı, V.R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa oto hırsızları tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polislerin çalışma şartlarında iyileştirme yapıldı! Evlilik yıl dönümünde izin kullanacaklar
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü Alkollü kişiye müdahale etmek isteyen polis, göğsünden bıçaklandı Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:02:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa oto hırsızları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]