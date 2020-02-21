Bursa oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Bursa oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

6 saat önce

Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktıBursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

Oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

Bursa'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, oto lastikçisi F.C.'nin evi ile iş yerinde 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan oto lastikçisi F.C.'nin silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında el yapımı silahlarında bulunduğu 15 tabanca, 32 av tüfeği, 30 kama ve kılıç ele geçirildi. F.C. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Bursa oto lastikçisinin ev ve iş yerinden cephanelik çıktı

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
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