Minibüs otobanda alevlere teslim oldu - Son Dakika

Minibüs otobanda alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa otobanında yol kenarında dumanlar çıkmaya başlayan minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bursa otobanında meydana geldi. İddiaya göre aracından dumanlar çıkmaya başlayan araç sürücüsü aracını emniyet şeridine yanaştırdı. Sürücünün aracından indiği gibi minibüs alevlere teslim oldu. O anlar ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.