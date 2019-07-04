BURSA Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü

Otobüs şoförü, fenalaşan adamı hastaneye götürdü Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde otobüste fenalaşan adam, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Olay, otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Orhaniye
mahallesinde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov(59), ailesiyle birlikte toplu taşıma aracına bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan adamı gören otobüs sürücüsü Halit Çelik
, otobüsü hastaneye sürdü. Devlet Hastanesi
Acil servisine getirilen adam, tedavi altına alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan sürücü Halit Çelik, Yolcuyu Alanyurt
Bölgesinden aldım. Orhaniye mahallesine geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce bende bastım gaza hastaneye geçirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş dedi.
Olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.