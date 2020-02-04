Bursa otobüs şoförü üzeri kirli çocuğu otobüsten indirip tepki gösteren yolcuyu darp etti - Son Dakika

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Bursa otobüs şoförü üzeri kirli çocuğu otobüsten indirip tepki gösteren yolcuyu darp etti
6 saat önce
BURSA Otobüs şoförü üzeri kirli çocuğu otobüsten indirip tepki gösteren yolcuyu darp etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
BURSA Otobüs şoförü üzeri kirli çocuğu otobüsten indirip tepki gösteren yolcuyu darp etti
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