Bursa Otobüs Sürücüsü Fenalaşan Yaşlı Kadının Hayatını Kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan yaşlı kadın, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan yaşlı kadın, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki Servet Turan, kızıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan kadını gören toplu taşıma aracının sürücüsü Ahmet Denlier, otobüsü hastaneye sürdü. Otobüsle Devlet Hastanesi Acil servisine getirilen kadın, tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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