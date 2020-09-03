BURSA Otomobil ağaca çarptı 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orkent mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Eray Bilal Aksoy'un (19) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ZJ 258 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Kazada, sürücü Aksoy hafif yaralanırken, otomobilde bulunan Ali Erim (61) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.