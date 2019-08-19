Son Dakika Haberleri: BURSA OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI
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BURSA OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI

43 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücü Selim Öner'in (47) yaralandığı kaza, güvenilk kamerası görüntülerine anbean yansıdı
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bursa- İnegöl yolunda meydana geldi. Selim Öner yönetimindeki 43 KG 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öner ardından İnegöl Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anı, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:26 Kaynak: DHA
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