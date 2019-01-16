Bursa Otomobil Altında Kalan 'Paşa' Köpeği Jandarma Kurtardı
1 saat önce
Otomobil altında kalan 'Paşa' köpeği jandarma kurtardıBursa-Uludag Yolu üzerinde otomobilin önüne atlayarak altında kalan köpek, vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından kriko yardımı ile kurtarıldı.
Otomobil altında kalan 'Paşa' köpeği jandarma kurtardı
Bursa-Uludag Yolu üzerinde otomobilin önüne atlayarak altında kalan köpek, vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından kriko yardımı ile kurtarıldı. Acılar içerinde kıvranan köpek, kurtarılmasıyla rahat bir nefes alırken ilk tedavisi vatandaşlar tarafından yapıldı.
Bursa- Uludağ
Yolu Kirazlıyayla Mevkisi'nde ormanlık alanda yaşayan ve çevredeki esnaf tarafından 'paşa' ismi verilen köpek, dağ yolunda seyir halinde olan N.A. idaresindeki 16 FB 681 plakalı otomobilin önüne atladı. Bu sırada duramayan araç, köpeği aracın altına aldı. Otomobilin altında sıkışan köpek acı içerisinde bağrınırken, bu sırada olay yerinden geçmekte olan jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, araçlarından çıkardıkları kriko ile aracı yukarıya kaldırarak köpeği kurtardı. Ağzından ve bacağından yaralanan köpeğe ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Yaralı köpek, Jandarma
Ekipleri tarafından Osmangazi Belediyesi
Veterinerlik Hekimliği'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:11 Kaynak: DHA
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