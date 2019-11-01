Son Dakika Haberleri: Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında

Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında

7 saat önce

Otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı (2)GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı (2)

GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, özel liman sahasında, plotaj servis hizmetinde kullanılan otomobilin denize uçma anının, güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

İşçi Emrah A.'nın yaralı olduğu halde yüzerek denizden çıkmayı başardığı, Halil Durmuş'un (33) ise hayatını kaybettiği olaya ait görüntülerde, otomobilin hızla denize doğru gittiği, ardından da uçtuğu görülüyor.

Polisin soruşturması sürerken, Halil Durmuş'un 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu
Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 22:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa otomobil denize uçtu 1 ölü, 1 yaralı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]