BURSA Otomobil ile ambulansın çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Otomobil ile ambulansın çarpıştığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hastanın başka ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kaza, İnegöl ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesi bulunan hastayı taşıyan Tanju Ö. (36) yönetimindeki 112 Acil Servis ambulansı ile Altay Caddesi'ne çıkan Samet A.'nın (45) kullandığı 16 AFK 483 plakalı otomobil çarpıştı. Işıklı kavşakta meydana gelen ve yaralananın olmadığı kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası ambulanstaki hastanın, bölgeye gelen başka sağlık ekibinin olduğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldüğü öğrenildi.