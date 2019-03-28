Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil ile Çarpışan Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Bursa Otomobil ile Çarpışan Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile Karayollarına ait kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile Karayollarına ait kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler Yolu'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Celalettin Konuk (51) idaresindeki Karayollarına ait 16 CRT 97 plakalı kamyon, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Fevzi Duman (52) yönetimindeki 11 DB 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken, kamyon ise yolun sağına yattı.

Kaza soncunda kamyonun sürücüsü ile yanında bulunan Karayolları işçileri Rıdvan Doğan (48) ile Günday Çakır (52) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:09 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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