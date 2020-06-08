Bursa otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sokaktan caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Piper yaralandı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Yalıntaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü Erdem Piper, 16 ACJ 448 plakalı motosikletiyle caddeye çıkarken, Yalıntaş yönüne giden Ali Rıza Uzun'un kullandığı 16 ECR 73 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, Erdem Piper de otomobilin ön camına çarparak, yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem Piper'e ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekibi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından enbean görüntülendi.