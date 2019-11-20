Son Dakika Haberleri: Bursa otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı
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Bursa otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Yenişehir Karayolu'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yenişehir istikametinde seyir halinde olan 16 AEL 740 plakalı otomobil sürücüsü Şükrü Ayan (56), karşı yönden gelen İbrahim Sevim (47), yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve traktör hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Zennur Ayan (49), oğlu Doğukan Ayan (23) ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü Ayan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:40 Kaynak: DHA
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