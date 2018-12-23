Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Yaralandı

Bursa Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Yaralandı

2 saat önce

Bursa- Yalova karayolunun Karsak kavşağı yakınlarında, Emrah Akın (46) yönetimindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kanala uçtu.

Bursa Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Yaralandı, System.String[]
Bursa- Yalova karayolunun Karsak kavşağı yakınlarında, Emrah Akın (46) yönetimindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kanala uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Emrah Akın yaralandı.

Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, Yalova'dan Bursa yönüne gelirken, Karsak kavşağını geçtikten sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kaza sonrası otomobil içinden çıkamayan sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Emrah, Yalova, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:46:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]