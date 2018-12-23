Bursa Otomobil Kanala Uçtu, Sürücü Yaralandı
2 saat önce
Bursa- Yalova karayolunun Karsak kavşağı yakınlarında, Emrah Akın (46) yönetimindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kanala uçtu.
Bursa- Yalova
karayolunun Karsak kavşağı yakınlarında, Emrah
Akın (46) yönetimindeki 16 AAB 548 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak kanala uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Emrah Akın yaralandı.
Kaza, Bursa- Yalova karayolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Emrah Akın yönetimindeki 16 AAB 548 otomobil, Yalova'dan Bursa yönüne gelirken, Karsak kavşağını geçtikten sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek su kanalına uçtu. Kaza sonrası otomobil içinden çıkamayan sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralı sürücü Gemlik
Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
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