Bursa otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil mobilya mağazasına çarptı 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle mobilya mağazasına çarpan üniversite öğrencisi Zeynep K.'nin (19) beraberindeki 2 arkadaşı yaralandı. Yapılan ölçümde sürücünün 0,64 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza dün gece Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu öğrencisi Zeynep K., yönetimindeki 16 ADV 059 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, mobilya mağazasının kapısına çarparak durabildi. Sürücü Zeynep K. yaralanmazken, aynı araçta bulunan okul arkadaşları Ahmet Y. (20) ve Hüseyin C. (19) yaralandı. 2 yaralı 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan ölçümde Zeynep K.'nin 0,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.