BURSA Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralı - Son Dakika

BURSA Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralı

Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçti.

Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralı

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçti. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah, Bursa- Ankara Karayolu üzerinde, İnegöl ilçe Kalbur mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yusuf Çimen (40) yönetimindeki 16 Z 3314 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Selim Şehri (35) yönetimindeki 16 AFK 405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çimen'in otomobili, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atarak, karşı şeride geçti. Refüjdeki ağacı da deviren otomobilde sürücü Yusuf Çimen ile yanında bulunan Deniz Çimen ve Selim Şehri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İnegöl-Bursa karayolu, otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 17:08 LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
17:08
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 19:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURSA Otomobil, önündeki otomobile çarptı 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]