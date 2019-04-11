Bursa Otomobil Şarampole Düştü; Sürücü Yaralandı

Otomobil şarampole düştü; sürücü yaralandı Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Kazada sürücü Halit Gürbüz
(36) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- İstanbul
karayolu Gedelek Altı mevkisinde meydana geldi. Halit Gürbüz yönetimindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa'dan Orhangazi yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Araç
, şarampole düşerken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Gürbüz, Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma
kazayla ilgili inceleme başlattı.