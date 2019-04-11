Son Dakika Haberleri: Bursa Otomobil Şarampole Düştü; Sürücü Yaralandı

Bursa Otomobil Şarampole Düştü; Sürücü Yaralandı

57 dakika önce

Otomobil şarampole düştü; sürücü yaralandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü.

Otomobil şarampole düştü; sürücü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Kazada sürücü Halit Gürbüz (36) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- İstanbul karayolu Gedelek Altı mevkisinde meydana geldi. Halit Gürbüz yönetimindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa'dan Orhangazi yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Araç, şarampole düşerken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Gürbüz, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:37 Kaynak: DHA
Halit Gürbüz, Orhangazi, Bursa, Güncel
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