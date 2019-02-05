Bursa Otomobil Su Kanalına Düştü 1'i Çocuk 3 Yaralı
9 dakika önce
Otomobil su kanalına düştü 1'i çocuk 3 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Otomobil su kanalına düştü 1'i çocuk 3 yaralı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şehitler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Zeynep Arı (36) yönetimindeki 34 VS 0864 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hayri Arı (42) ile Ecrin Ecem Arı (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:19 Kaynak: DHA
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