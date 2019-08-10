BURSA Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı
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Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, yol kenarındaki yayaların arasına daldı 1'i ağır 2 yaralı.Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
Otomobil yayaların arasına daldı: 1'i ağır 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde otomobil, yol kenarındaki yayaların arasına daldı 1'i ağır 2 yaralı.
Kaza, İnegöl'ün kırsal Ortaköy
mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy'e seyir halinde olan sürücü Macit Tanrıverdi(42) yönetimindeki 16 NAV 90 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada Ahmet Keskin(38) ve Muharrem taş(46)'e yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
Acil Servisine götürülerek tedavi altına alırken Ahmet Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.
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